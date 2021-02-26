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  3. 26 Şubat 2021 19:28

Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını!

Kanada’nın Manitoba kentindeki dünyanın en büyük ve 3 kilometrelik kar labirenti koronavirüs salgınına rağmen büyük rağbet görüyor.

Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını!

Kanada’nın Manitoba kentinde olan ve iki yıl önce Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na giren kar labirenti koronavirüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

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Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını!

Kanada’nın Québec eyaletinde bulunan Manitoba kentindeki kar labirenti, kış sezonun açılmasıyla 13 Şubat’ta görücüye çıktı.

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Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını!

Kovid-19 salgını sebebiyle açılması konusunda belirsizlik yaşanmasının ardından kış sezonuyla birlikte açılacağı açıklandı.

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Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını!

Dev labirente ek olarak, kardan heykeller, kaydıraklar ve dev kızak pisti de tema parkı yer alıyor.

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