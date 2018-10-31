Kanada'dan Diyarbakır'a geldi ! 4 kıtaya satıyor

Biz bu tesis için hem 9'uncu etapta hem de 11'inci etap olmak üzere, teknolojiyi yenileme kapasitesinin artırılması projelerinde buradaki çikolata fabrikasının sunduğu 2 milyon 450 bin tutarındaki projeye 1 milyon 200 bin lira destek verdik. Bu fabrikada üretilen çikolatada kullanılan badem, ceviz ve fıstıklar bölgedeki çiftçilerimizden temin ediliyor. Ürünlerin buradan değerlendirilmesi, çiftçilerimizin üretimini de artırıyor" dedi.