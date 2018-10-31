Kanada'dan Diyarbakır'a geldi ! 4 kıtaya satıyor
Kana'da yaşayan Ağrılı iş adamı Yüksel Kaya, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına destek olmak için Diyarbakır'a yatırım yapma kararı aldı.
Kanada'da yaşayan Ağrılı iş adamı Yüksel Kaya, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına destek sağlamak amacıyla Diyarbakır'a gelip yatırım yapma kararı aldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde çikolata fabrikası kuran Kaya, ürettiği ürünleri 4 kıtada 26 ülkeye ihraç ediyor.
Yıllık 1 milyon kilo çikolata ihracatını yaptığını anlatan Kaya, "Önümüzdeki yıl hedefim dünyanın 50 ülkesine Diyarbakır'ın çikolatasını ihraç etmektir. Kakaolarımızı Gana ve Fildişi Sahili'nden, şekerlerimizi Türkiye, Fransa ve Brezilya'dan, fındık ezmesini de Endonezya'dan tedarik ediyoruz. İthal ettiğimiz bu ürünleri burada mahsule dönüştürüp, ihraç ediyoruz" dedi. Söz konusu proje için üç bakanlığın destek verdiğini söyleyen Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığının 1 milyon 200 bin lira destekte bulunduğu belirtildi.
Fabrikada incelemelerde bulunan Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustufa Ertan Atalar, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında yüzde 50-60 oranında verilen mali desteklerle Diyarbakır'da 407 işletmenin faaliyete geçtiğini ifade ederek, bu işletmelere 300 milyon lira ödendiğini söyledi. Atalar, "Diyarbakır'da pek aşina olmadığımız çikolata fabrikası açıldı.
Biz bu tesis için hem 9'uncu etapta hem de 11'inci etap olmak üzere, teknolojiyi yenileme kapasitesinin artırılması projelerinde buradaki çikolata fabrikasının sunduğu 2 milyon 450 bin tutarındaki projeye 1 milyon 200 bin lira destek verdik. Bu fabrikada üretilen çikolatada kullanılan badem, ceviz ve fıstıklar bölgedeki çiftçilerimizden temin ediliyor. Ürünlerin buradan değerlendirilmesi, çiftçilerimizin üretimini de artırıyor" dedi.