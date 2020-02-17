  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Şubat 2020 17:36

Kanadalı genç kız kedisi için ölümü göze aldı!

Çin'de yeni tip koronavirüsü salgınının yayıldığı Wuhan kentinde yaşayan 21 yaşındaki Kanadalı kadın, kedisi için ülkeyi terk etmeyince gündem oldu.

Kanadalı genç kız kedisi için ölümü göze aldı!

21 yaşındaki Kristina Shramko sayesinde gözler tekrar hastalığın sıfır noktası kabul edilen Wuhan'a çevrildi. Sekiz aydır Çin'in Wuhan kentinde yaşayan genç kadının açıklamaları yankı uyandıracak cinsten.

1/ 10
Kanadalı genç kız kedisi için ölümü göze aldı!

Business Insider sitesinin haberine göre Kristina Shramko, yaşında genç bir kadın. Koronavirüs salgınının başlamasından sekiz ay önce Wuhan'a yerleşmiş.

2/ 10
Kanadalı genç kız kedisi için ölümü göze aldı!

Vancouver'da moda pazarlamacılığı okuyan Shramko'nun birlikte yaşadığı erkek arkadaşının salgından önce bir iş gezisine gittiği ancak 23 Ocak'tan beri karantina altında olan kente dönemediği belirtiliyor.

3/ 10
Kanadalı genç kız kedisi için ölümü göze aldı!

En son bir hafta önce evininin karşısındaki süpermarketten alışveriş yapmak için dışarı çıktığını anlatan Shramko, psikolojisinin bozulduğunu söylüyor.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM