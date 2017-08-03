Kanada'nın ünlü pizzacısı Tunceli'ye tatile geldi

Kanada'da birçok tüketiciler birliğinin yanı sıra bölge parlamentosundan da yılın pizzacısı ödülünü alan Zeynel Arı, yaz tatili için memleketi Tunceli'ye geldi. Tatil hem de hasret gidermek için memleketi Tunceli'ye geldiğini belirten Zeynel Arı, şarkıcı Madonna'nın Kanada'ya her gelişinde Pizza siparişi verdiğini, pizzalarını çok beğendiğini kendisine ilettiğini ve tebrik kartı gönderdiğini söyledi.



