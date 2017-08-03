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  3. 03 Ağustos 2017 13:14

Kanada'nın ünlü pizzacısı Tunceli'ye tatile geldi

Kanada'nın Toronto kentinde pizzasıyla meşhur Zeynel Arı, tatilini memleketi Tunceli'de geçiriyor.

Kanada'nın ünlü pizzacısı Tunceli'ye tatile geldi

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan ve dünyaca ünlü pizzacı Zeynel Arı, yaz tatilini geçirmek üzere Tunceli'ye geldi. Toronto kentindeki Tuncelili Arı'nın müşterileri arasında şarkıcı Madonna, Hollywood yıldızları, Kanada Başbakanı ve parlamento üyeleri ile bir tanınmış kişiler bulunuyor.

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Kanada'nın ünlü pizzacısı Tunceli'ye tatile geldi

Kanada'da birçok tüketiciler birliğinin yanı sıra bölge parlamentosundan da yılın pizzacısı ödülünü alan Zeynel Arı, yaz tatili için memleketi Tunceli'ye geldi. Tatil hem de hasret gidermek için memleketi Tunceli'ye geldiğini belirten Zeynel Arı, şarkıcı Madonna'nın Kanada'ya her gelişinde Pizza siparişi verdiğini, pizzalarını çok beğendiğini kendisine ilettiğini ve tebrik kartı gönderdiğini söyledi.

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Kanada'nın ünlü pizzacısı Tunceli'ye tatile geldi

Tunceli'de de pizza alanında işletme 'Rozamarin'nin mutfağına' giren ünlü pizzacı Arı, mutfak kısmında kendisinin hazırladığı hamur ile karışık, sebzeli pizza yaptı. Pizzacı Arı, Madonna'ya yaptığı pizzanın aynısını Tunceli'de DHA muhabiri için yaptığını söyledi.

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Kanada'nın ünlü pizzacısı Tunceli'ye tatile geldi

KANADA'DA BİR ÇOK ÖDÜL ALDI

Türkiye dahil, Çin ve Amerika'nın birçok kenti ve birçok Avrupa ülkesinden pizza şubesi açması için teklifler geldiğini ve bu teklifleri düşündüğünü belirten Arı, şöyle dedi:

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