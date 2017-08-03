Kanada'nın ünlü pizzacısı Tunceli'ye tatile geldi
Kanada'nın Toronto kentinde pizzasıyla meşhur Zeynel Arı, tatilini memleketi Tunceli'de geçiriyor.
Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan ve dünyaca ünlü pizzacı Zeynel Arı, yaz tatilini geçirmek üzere Tunceli'ye geldi. Toronto kentindeki Tuncelili Arı'nın müşterileri arasında şarkıcı Madonna, Hollywood yıldızları, Kanada Başbakanı ve parlamento üyeleri ile bir tanınmış kişiler bulunuyor.
Kanada'da birçok tüketiciler birliğinin yanı sıra bölge parlamentosundan da yılın pizzacısı ödülünü alan Zeynel Arı, yaz tatili için memleketi Tunceli'ye geldi. Tatil hem de hasret gidermek için memleketi Tunceli'ye geldiğini belirten Zeynel Arı, şarkıcı Madonna'nın Kanada'ya her gelişinde Pizza siparişi verdiğini, pizzalarını çok beğendiğini kendisine ilettiğini ve tebrik kartı gönderdiğini söyledi.
Tunceli'de de pizza alanında işletme 'Rozamarin'nin mutfağına' giren ünlü pizzacı Arı, mutfak kısmında kendisinin hazırladığı hamur ile karışık, sebzeli pizza yaptı. Pizzacı Arı, Madonna'ya yaptığı pizzanın aynısını Tunceli'de DHA muhabiri için yaptığını söyledi.