Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor! Son durum havadan görüntülendi

İstanbul için çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için Sazlıdere’den geçiş sağlayacak ilk köprünün çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Haziran 2021 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen Kanal İstanbul projesinin çalışmalarında sona yaklaşıldı.