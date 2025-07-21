Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde 100 metre geçildi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak adlandırdığı AK Parti iktidarının büyük tepki çeken projesi Kanal İstanbul'un ilk köprüsündeki inşaat tüm hızıyla sürerken, ilk köprünün yüksekliği 110 metreye ulaştı.
AK Parti'nin büyük tepki çeken Kanal İstanbul projesi çerçevesinde yapımı süren Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmalar tüm itirazlara ve eleştirilere rağmen hızıyla devam ediyor.
"Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu" güzergahında yer alan köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe ulaşırken yol platformları yerleştirilmeye başlandı.
Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir bölgeleri arasında kritik bir ulaşım aksı oluşturacak köprüde, 24 şeritli yolun beton bloklarının yerleştirildiği görüldü.
Bağlantı elemanlarının konulmaya başlandığı ve yol platformunun gözle görülür şekilde şekillendiği drone görüntülerine yansıdı. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şantiyeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı köprünün toplam uzunluğunun bin 618 metre, genişliğinin ise 46 metre olacağı biliniyor.