Kanalizasyon çalışmasında göçük faciası: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, Bozova’ya bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kanalizasyon borusu döşenmesi sırasında göçük yaşandı.
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Bu sırada boru döşemek için kanalda bulunan işçilerden M.S.K. toprak altında kaldı.
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Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin çalışmasıyla M.S.K.'nin toprak altından cansız bedeni çıkarıldı.
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