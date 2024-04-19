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Kanalizasyon çalışmasında göçük faciası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Kanalizasyon çalışmasında göçük faciası: 1 ölü - Resim: 1

Olay, Bozova’ya bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kanalizasyon borusu döşenmesi sırasında göçük yaşandı. 

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Kanalizasyon çalışmasında göçük faciası: 1 ölü - Resim: 2

Bu sırada boru döşemek için kanalda bulunan işçilerden M.S.K. toprak altında kaldı. 

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Kanalizasyon çalışmasında göçük faciası: 1 ölü - Resim: 3

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Kanalizasyon çalışmasında göçük faciası: 1 ölü - Resim: 4

Ekiplerin çalışmasıyla M.S.K.'nin toprak altından cansız bedeni çıkarıldı. 

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