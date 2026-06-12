Kanalizasyon çukurunda facia! Toprak altında kalan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Merkez ilçesi Örencik köyünde, kanalizasyon altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 19 yaşındaki işçi Ş.A. toprak altında kalarak hayatını kaybetti. AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren yoğun kurtarma çalışmasının ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kastamonu'nun Merkez ilçesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında maalesef acı bir iş kazası yaşandı. Örencik köyü Kavacık Mahallesi mevkisinde, kanalizasyon hattı için kazılan derin çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu 19 yaşındaki taşeron firma işçisi Ş.A. hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 17.30 sularında Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü koordinesinde yürütülen altyapı faaliyetleri esnasında gerçekleşti.
19 yaşındaki Ş.A., çalıştığı taşeron firma gözetiminde yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda bulunduğu sırada aniden toprak kayması meydana geldi ve genç işçi göçük altında kaldı.
Durumu fark eden mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine hızla AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.