Kanalizasyon hattından gelen sesler harekete geçirdi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde görenleri hayrete düşüren akılalmaz bir olay yaşandı. Ürünlü Mahallesi'ndeki bir evin yakınında bulunan kanalizasyon hattından gelen sesler ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri, çukurdan çıkanı görünce şoke oldu. Bakın içeriden ne çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ürünlü Mahallesi'nde yaşandı.
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Mahmut Çoban'a ait at, birkaç gün önce aniden ortadan kayboldu.
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Atını her yerde arayan ancak bulamayan çoban, mahalledeki bir evin yakınında bulunan üstü beton ile kapalı kanalizasyon hattından sesler geldiğini öğrendi.
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Bölgeye giden çoban, içeriden gelen seslerin atına ait olduğunu belirledi.
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