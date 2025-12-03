Kanalizasyondan 4,5 aylık cenin çıktı, polis dedektif gibi iz sürüp o kadını buldu
Uşak'ta bir kanalizasyon hattında meydana gelen tıkanıklığı gidermek için kanalizasyona müdahale eden ekipler 4,5 aylık bir cenin ile karşılaştı. Yapılan incelemeler sonrasında 4,5 aylık cenini kanalizasyona atan şüpheli bulunurken polisin gözaltına aldığı genç kadın mahkeme tarafından serbest bırakıldı...
Kaynak: İHA
Olay, 1 Aralık günü Ünalan Mahallesi 3 Nisan Sokak’ta bulunan kanalizasyon hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içerisinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından bir dedektif gibi çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanalizasyon hattına hangi dairelerden atık aktığını belirledi.
Bu çalışma sonucunda 49 daireden kanalizasyona atıkların aktığı belirlendi.
