Kanalizasyondan 4,5 aylık cenin çıktı, polis dedektif gibi iz sürüp o kadını buldu

Olay, 1 Aralık günü Ünalan Mahallesi 3 Nisan Sokak’ta bulunan kanalizasyon hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içerisinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.