Kanalizasyondan çıkan adamdan akılalmaz sözler: ''Yüzmek için girdim''

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı. Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü.