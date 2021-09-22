Kanarya Adaları felaketi yaşıyor: Lavlar evleri ve yolları yuttu
Kanarya Adaları'nda 50 yıl sonra aktif hale gelen Cumbre Vieja Yanardağı'nda patlamanın şiddeti giderek artıyor. 6 bin kişi tahliye edilirken, bölgeden gelen fotoğraflar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Yanardağdaki patlamaların aylarca sürebileceği belirtildi.
Büyük bir gümbürtüyle harekete geçen yanardağın püskürttüğü lavların denize doğru yolculuğu dördüncü gününe girdi, haber ajanslarının bölgeden servis ettiği fotoğraflar olayın büyüklüğünü tüm dehşetiyle ortaya koyuyor.
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Yanardağdan akan lav nehri üç kola ayrıldı ve şehre inerek yollardan akmaya başladı. Kızgın lavlar önüne çıkan her şeyi adeta yutuyor.
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İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları bölgesindeki La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif hale gelen Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalar şiddetini artırarak devam ediyor.
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Kanarya Adaları grubundaki en küçük adalardan biri olan ve volkanik bir coğrafyaya sahip La Palma'da, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalardan dolayı bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.
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