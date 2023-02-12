Kandilli'den çarpıcı tespit: 7-8 metre kayma oldu
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin 7-8 metreye varan kaymalara sebep olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin ardından bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 7-8 metreye varan kaymalar gözlemlendiği ortaya çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem sahasında incelemelere başlayan bilim insanları ve kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
"2 BİN 700'DEN FAZLA ARTÇI ŞOK"
Özener, iki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini duyurdu. Artçı depremlerin, haftalar ya da aylar süreceğini de kaydeden Özener, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.
"Şu anda TÜBİTAK'ın hızlı araştırma desteğiyle de birçok grup araziye çıkmış vaziyette. İlk saha gözlemlerinde fayın geçtiği yerlerde 3 metrelik atımlar oluştuğu söylenmişti." diyen Özener, "Arazide, çalışmalar ve ekipler çoğaldıktan sonra yapılan saha incelemelerinde 5 metrelik atımların da olduğu söyleniyor. Bunlar dışında da GPS gözlemlerinden, TUSAGA-Aktif istasyonlarından, Harita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin yapmış olduğu gözlemlerde Ekinözü istasyonunda 5 metreye varan bir atım olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.