  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kandilli'den çarpıcı tespit: 7-8 metre kayma oldu

Kandilli'den çarpıcı tespit: 7-8 metre kayma oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin 7-8 metreye varan kaymalara sebep olduğunu açıkladı.

Kandilli'den çarpıcı tespit: 7-8 metre kayma oldu - Resim: 1

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin ardından bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 7-8 metreye varan kaymalar gözlemlendiği ortaya çıktı.

1 / 11
Kandilli'den çarpıcı tespit: 7-8 metre kayma oldu - Resim: 2

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem sahasında incelemelere başlayan bilim insanları ve kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

2 / 11
Kandilli'den çarpıcı tespit: 7-8 metre kayma oldu - Resim: 3

"2 BİN 700'DEN FAZLA ARTÇI ŞOK"

Özener, iki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini duyurdu. Artçı depremlerin, haftalar ya da aylar süreceğini de kaydeden Özener, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

3 / 11
Kandilli'den çarpıcı tespit: 7-8 metre kayma oldu - Resim: 4

"Şu anda TÜBİTAK'ın hızlı araştırma desteğiyle de birçok grup araziye çıkmış vaziyette. İlk saha gözlemlerinde fayın geçtiği yerlerde 3 metrelik atımlar oluştuğu söylenmişti." diyen Özener, "Arazide, çalışmalar ve ekipler çoğaldıktan sonra yapılan saha incelemelerinde 5 metrelik atımların da olduğu söyleniyor. Bunlar dışında da GPS gözlemlerinden, TUSAGA-Aktif istasyonlarından, Harita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin yapmış olduğu gözlemlerde Ekinözü istasyonunda 5 metreye varan bir atım olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

4 / 11