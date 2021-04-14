''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp...

Evdeki çiçek saksıları ve kavanozları sokağa atan Mustafa A.’yı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., “Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacak” diyerek kızı Ela’yı damdan sarkıttı. Korkuya kapılan minik kız, “Babacığım, ne olur beni atma. Eve gidelim, anneme gidelim baba” diyerek ağladı.