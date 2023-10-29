Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi
Ay'ın yüzde 12'si Dünya'nın gölgesinde kaldığı anlara dair görüntüler gökyüzünde şölen oluşturdu. İşte Türkiye'den kanlı ay manzaraları...
Kaynak: İHA
Hatay’da kanlı ay tutulması yüzde 12 oranında izlenebildi. Kanlı ay tutulmasında dolunay kızıl renge bürünmedi.
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Hatay'ın Belen ilçesinden Türk Bayrağı ve Atatürk posteri gölgesinde görüntülenen ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Van’da kanlı ay tutulması görsel şölen oluştururken, ay kırmızı renge bürünmedi.
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Van’da kanlı ay tutulması yüzde 12 oranında izlenebildi. Kanlı ay tutulmasında dolunay kızıl renge bürünmedi.
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