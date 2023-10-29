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Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi

Ay'ın yüzde 12'si Dünya'nın gölgesinde kaldığı anlara dair görüntüler gökyüzünde şölen oluşturdu. İşte Türkiye'den kanlı ay manzaraları...

Kaynak: İHA
Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi - Resim: 1

Hatay’da kanlı ay tutulması yüzde 12 oranında izlenebildi. Kanlı ay tutulmasında dolunay kızıl renge bürünmedi. 

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Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi - Resim: 2

Hatay'ın Belen ilçesinden Türk Bayrağı ve Atatürk posteri gölgesinde görüntülenen ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi - Resim: 3

Van’da kanlı ay tutulması görsel şölen oluştururken, ay kırmızı renge bürünmedi.

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Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi - Resim: 4

Van’da kanlı ay tutulması yüzde 12 oranında izlenebildi. Kanlı ay tutulmasında dolunay kızıl renge bürünmedi.

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