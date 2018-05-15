Kanlı pazartesi dünya basınında
Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliği Kudüs'e taşınırken, Gazze'de gösteri yapan 59 kişi, İsrail askerlerinin saldırısında hayatını kaybetti. Dünya basını kanlı saldırıyı böyle gördü.
Fransız 'L'express gazetesi 'Gazze'nin 2014'ten bu yana en kanlı günü' başlığıyla duyurduğu haberinde daha önce bölgede tansiyonun hiç bu kadar yükselmediğini yazdı.
Gazete ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in ABD büyükelçiliği açılışa katıldığını bu katılımın da Filistinlileri kızdırdığını yazdı.
Gazete ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in ABD büyükelçiliği açılışa katıldığını bu katılımın da Filistinlileri kızdırdığını yazdı.