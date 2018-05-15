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  3. 15 Mayıs 2018 10:58

Kanlı pazartesi dünya basınında

Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliği Kudüs'e taşınırken, Gazze'de gösteri yapan 59 kişi, İsrail askerlerinin saldırısında hayatını kaybetti. Dünya basını kanlı saldırıyı böyle gördü.

Kanlı pazartesi dünya basınında

Fransız 'L'express gazetesi 'Gazze'nin 2014'ten bu yana en kanlı günü' başlığıyla duyurduğu haberinde daha önce bölgede tansiyonun hiç bu kadar yükselmediğini yazdı.

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Kanlı pazartesi dünya basınında

Gazete ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in ABD büyükelçiliği açılışa katıldığını bu katılımın da Filistinlileri kızdırdığını yazdı.

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Kanlı pazartesi dünya basınında

Gazete ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in ABD büyükelçiliği açılışa katıldığını bu katılımın da Filistinlileri kızdırdığını yazdı.

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Kanlı pazartesi dünya basınında

Alman gazetesi Der Spiegel "Türkiye ve Güney Amerika İsrail'deki büyükelçilerini çağırdı. Yeni ABD Büyükelçiliği'ne karşı yapılan gösterilerde 58 Filistinli gösterici öldürüldü" dedi.

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