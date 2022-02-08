Kanlı pusu kamerada! Eşi ve kayınvalidesini böyle vurdu
Afyonkarahisar'da 4 aylık eşi ve kayınvalidesine pusu kurup tüfekle ateş ederek yaralayan zanlı tutuklandı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, evi terk eden 4 aylık eşi Büşra G. (20) ile kayınvalidesi Selda O.’yi tüfekle ateş ederek yaralayan Kadir G. (25) tutuklandı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce Kadir G. ile evlenen Büşra G., çıkan tartışmanın ardından evi terk ederek, babaevine döndü. Kayınpederinin evine giden Kadir G., iddiaya göre, eşini kapının önüne çağırdı. Görüşme sırasında yeniden çıkan tartışma sonrası Kadir G., yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Büşra G. ve kayınvalidesi Selda O.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı, kanlar içinde yere yığılırken, G. ise olay yerinden kaçtı.
MEZARLIKTA YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kadir G.'yi saklandığı Keçili Mezarlığı’nda yakalayıp, gözaltına aldı. Kadir G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
EŞİ VE KAYINVALİDESİNE PUSU KURMUŞ
Öte yandan zanlının eşi ve kayınvalidesini ateş ederek yaraladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Büşra G. ile annesi, demir kapıyı açıp evin bahçesine girdiği anda Kadir G.'nin yolun karşısında saklandığı yerden bir kez ateş ettiği, ardından duvardan atlayıp anneyle kızına ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü. Sonrasında Selda O.'nun saldırganın geldiğini görünce demir kapıyı kapamaya çalışıp elindeki eşyayı fırlattığı, ardından eline geçirdiği bir odunu kaçmaya çalışan Kadir G.'ye doğru attığı görüntülere yansıdı.