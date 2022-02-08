Kanlı pusu kamerada! Eşi ve kayınvalidesini böyle vurdu

EŞİ VE KAYINVALİDESİNE PUSU KURMUŞ

Öte yandan zanlının eşi ve kayınvalidesini ateş ederek yaraladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Büşra G. ile annesi, demir kapıyı açıp evin bahçesine girdiği anda Kadir G.'nin yolun karşısında saklandığı yerden bir kez ateş ettiği, ardından duvardan atlayıp anneyle kızına ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü. Sonrasında Selda O.'nun saldırganın geldiğini görünce demir kapıyı kapamaya çalışıp elindeki eşyayı fırlattığı, ardından eline geçirdiği bir odunu kaçmaya çalışan Kadir G.'ye doğru attığı görüntülere yansıdı.