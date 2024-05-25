Kanser tedavisinden sonra saçı ve sakalı ''siyahladı''
Antalya'da kanser tedavisi gören bir kişi, tedavi sonrasında beyazların yoğunlukta olduğu saç ve sakalının siyah çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bu durumun ilacın yan etkisi olduğu belirtildi.
Antalya'da terzilik yapan Cemil Şimşek, 2022 yılında karın sancısı şikayetiyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde bağırsak kanseri teşhisi koyuldu. Tedavisine başlanan Şimşek'in bağırsağındaki kanserli bölüm ameliyatla alındı ve kemoterapi uygulandı.
Kemoterapi devam ederken aynı zamanda akıllı ilaç tedavisine de başlanan Şimşek'in bir süre sonra saç, sakal ve vücut kılları döküldü.
Tedavisi tamamlandıktan sonra vücudunda değişiklikler fark eden Şimşek'in saç ve sakalı uzayınca şaşkınlık yaşadı. Kanser tedavisi öncesinde çoğunluğu beyaz olan sakal ve saçı siyaha döndü.
Aralarında beyazlıkların da olduğu saçı ve sakalının neden bu hale döndüğünü öğrenmek için doktoruna danışan Şimşek, akıllı ilacın etkisinden kaynaklandığı cevabını aldı.