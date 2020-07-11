Kanseri teşhis edecek köpekler yetiştiriliyor!
Samsun Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli veteriner hekim Tuncay Eker'in hazırladığı 'Erken teşhiste biodedektör köpekler' projesi ile kanserde erken teşhis yapacak köpekler yetiştiriliyor.
Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli veteriner hekim Tuncay Eker tarafından 2017 yılında 'Erken teşhiste biodedektör köpekler' projesi hazırlandı.
Proje kapsamında, hastanın nefesini, derisini, idrarını ya da dışkısını koklayarak kanser teşhisini yapabilecek köpekler yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Belçika Malinois ve Alman Kurdu kırması olan 'Şiva' isimli köpek 2 yıldır prostat kanseri teşhisi için eğitiliyor. Hasta olan ve olmayan kişilerin idrar örneklerini koklayan köpek 'ödüllendirme' sistemli eğitimle prostat kanseri olan kişinin idrarını belirliyor. Doğru tespitinde köpeğe ödül veriliyor. Yine golden retriever cinsi 'Pamuk' isimli köpeğe de hastaların ve sağlıklı kişilerin nefesini koklaması şeklinde 6 ay süreyle akciğer kanserinin teşhisi için eğitim verildi.