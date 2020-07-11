Kanseri teşhis edecek köpekler yetiştiriliyor!

Belçika Malinois ve Alman Kurdu kırması olan 'Şiva' isimli köpek 2 yıldır prostat kanseri teşhisi için eğitiliyor. Hasta olan ve olmayan kişilerin idrar örneklerini koklayan köpek 'ödüllendirme' sistemli eğitimle prostat kanseri olan kişinin idrarını belirliyor. Doğru tespitinde köpeğe ödül veriliyor. Yine golden retriever cinsi 'Pamuk' isimli köpeğe de hastaların ve sağlıklı kişilerin nefesini koklaması şeklinde 6 ay süreyle akciğer kanserinin teşhisi için eğitim verildi.



