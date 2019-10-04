Kanseri yendi, gökelere geri döndü

55 yaşındaki annesine de aynı teşhis konulurken, anne ve kız beraber kanseri yendi. 16 kemoterapi ve 33 radyoterapi seansı atlatan THY pilotu Bilge Derin, “Zor bir süreçti. Ama asla pes etmedim. Dedim ki kendi kendime başladığın tüm yolculukları tamamladın, bu yolculuğu da başarıyla tamamlayacaksın” dedi.