Kanserle mücadelede Türkiye'nin yeni silahı olacak! O ilaç tanıtıldı
Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilen Sağlık Bakanlığı’nca 'Ankükolin' ismiyle ruhsatlandırılan ilacın tanıtımı yapıldı.
Ankara Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyoaktif İlaç Üretim Araştırma ve Geliştirme (RÜAG) merkezinde geliştirilen ilacın tanıtımı için program düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın katılımıyla gerçekleşen programa, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Küçük ile akademisyenler katıldı.
‘HASTALARIN UMUDU OLACAK’ Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda 2015 yılından itibaren Radyoaktif İlaç Üretim Araştırma ve Geliştirme (RÜAG) merkezinin var olduğunu belirtti. Merkezde Pet-CT, Pet-MR görüntülemeleri yaptıklarını ifade eden Ünüvar, "Bu görüntülemelerle aslında teşhisi son derece zor hastalıkların kolayca teşhis edilebildiğine pek çok şahitliğimiz oluyor. Merkez bu anlamda çok önemli.
Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız ilaç geliştirme çalışmamız vardı. Nihayete erdi. İlaç 'Ankükolin' adıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandı. Bu ilaç özellikle paratiroid adenomlarında (kandaki kalsiyum oranının yüksekliğine neden olan iyi huylu tümör) kullanılan radyoizotoptur (kemoterapide, kanser tedavisinde, yaş tayininde, metabolizma bozukluklarının araştırılmasında kullanılır). Paratiroid adenomları normal görüntüleme cihazlarıyla tespit edilemez. Onun için radyoaktif bir maddeye ihtiyaç duyulur. İhtiyaç duyulan radyoaktif maddeyi ANKÜKOLİN adıyla ürettik. Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Küçük başkanlığında araştırma ekibimiz uzun bir süredir çalışıyordu. Çalışmaları çok başarılı oldu. Piyasada kullanılabilecek. Bu görüntülemelerle özellikle düşmeyen tansiyon hastalarının teşhis umudu olacak. Ankükolin, Ankara Üniversitesi bünyesindeki ilk ruhsat alan ilaç konumundadır" dedi.
Ankara Üniversitesi olarak ilaç, aşı geliştirme çalışmalarına çok önem verdiklerini kaydeden Ünüvar, "Malumunuz Covid-19 sürecinde de gerek aşı çalışmaları ve üretim gerekse ilaç üretimi ile ilgili 4 ayrı çalışmamız vardı. Prof. Dr. Özlem Küçük’ün çalışması da bizim için gerçekten umut kaynağı oldu. Diğer çalışmalarımız için de teşvik edici bir unsur”" diye konuştu.