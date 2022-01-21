Kanserle mücadelede Türkiye'nin yeni silahı olacak! O ilaç tanıtıldı

Ankara Üniversitesi olarak ilaç, aşı geliştirme çalışmalarına çok önem verdiklerini kaydeden Ünüvar, "Malumunuz Covid-19 sürecinde de gerek aşı çalışmaları ve üretim gerekse ilaç üretimi ile ilgili 4 ayrı çalışmamız vardı. Prof. Dr. Özlem Küçük’ün çalışması da bizim için gerçekten umut kaynağı oldu. Diğer çalışmalarımız için de teşvik edici bir unsur”" diye konuştu.