Kanserle mücadelenin simgesi 1’inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü. Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019’da, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, geçen yıl 20 Eylül günü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.