Kanserle mücadelenin simgesi 1’inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Rize'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay (21), ölümünün 1’inci yıl dönümünde Rize’deki mezarı başında dualarla anıldı.
Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, 3 kez yendiği kansere 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle 3 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı.
Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü. Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019’da, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, geçen yıl 20 Eylül günü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.
Kanserle mücadele ederken hastalara moral veren açıklamaları ile tanınan ve 4'üncü kez yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Neslican Tay, ölümünün 1’inci yıl dönümünde Rize’deki mezarı başında dualarla anıldı. Pehlivan Mahallesi’ndeki törende ünlü sanatçı Haluk Levent, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, heykeltıraşlar Hakan ve Özlem Şengönül, Tay ailesi, Neslican’ın sevenleri ve arkadaşları katıldı.
NESLİCAN’A ANIT MEZAR Sanatçı Haluk Levent’in daha önce söz verdiği, Marmara Adası’ndan çıkarılan mermerden heykeltıraş çift Hakan ve Özlem Şengönül tarafından tasarlanan sol ayağı olmayan güvercin sembollü anıt mezar da, Neslican’ın kabrine yerleştirildi. Törende Kuran’ı Kerim okunarak dualar edildi.