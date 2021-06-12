Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapıldı! 29 milyon liraya satılıyor

"4 AİLEDEN 22 HİSSEDARI VAR"

Hamamın 4'üncü nesil hisse sahibi olan Turgay Kurt, çocukluğunun geçtiği bu yeri satma sebebini anlattı. Kurt, "Hamam 1917 yılından beri bizim ailemizde ve bu hamamı dedemin annesi satın almış. Dedemden de 4 erkek çocuğuna geçmiş. Büyüklerimiz tarafından işletilerek bu günlere kadar geldi. Mevcut şartlarda 4 ailenin 22 tane hissedarı var. Bir sonraki jenerasyona geçtiğinde yaklaşık 22 kişilik ortak sayısı 69'lara çıkacak. Bunu satıp bizden sonrakilerin böyle bir sorumluluğa girmesini istemediğimiz için satmak istiyoruz" dedi.