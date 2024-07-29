Kanyonda ''selfie'' korkunç bitti
Bursa'da Sansarak Kanyonu'na arkadaşlarıyla gelen genç kadın fotoğraf çekildiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Kaynak: DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesinden arkadaşlarıyla İznik'in kırsal Tacirler Mahallesi'nde bulunan Sansarak Kanyonuna gezmeye gelen Ö.E., fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ayak bileğinden yaralanan Ö.E.'in yürüyememesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi, Ö.E.'i bulunduğu yerden sedye ile çıkardı.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ö.E., İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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