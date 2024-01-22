Kapadokya kar altında bir başka güzel!
Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya, mevsimin ilk karı düştü. Beyaz gelinliğini giyen Kapadokya'da kartpostallık manzaralar oluştu.
Kaynak: DHA
Kapadokya'da dün akşam saatlerinde havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.
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Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karın tadını çıkardı.
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Peribacaları da kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
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