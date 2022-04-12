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Kapadokya'da açan çiçekler kar altında kaldı

arihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'da geçen hafta açan çiçeklerin kar altında kaldığı görüldü.

Kapadokya'da açan çiçekler kar altında kaldı - Resim: 1

Nevşehir ve çevresinde gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

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Kapadokya'da açan çiçekler kar altında kaldı - Resim: 2

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde yağışın ardından kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

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Kapadokya'da açan çiçekler kar altında kaldı - Resim: 3

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altına düştüğü bölgede turistler, karlı manzarada fotoğraf çektirdi, deve turuna katıldı.

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Kapadokya'da açan çiçekler kar altında kaldı - Resim: 4

Turistlerden John Chiristian, bölgedeki iki günlük gezilerinde iki farklı manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

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