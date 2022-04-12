Kapadokya'da açan çiçekler kar altında kaldı
arihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'da geçen hafta açan çiçeklerin kar altında kaldığı görüldü.
Nevşehir ve çevresinde gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.
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Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde yağışın ardından kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
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Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altına düştüğü bölgede turistler, karlı manzarada fotoğraf çektirdi, deve turuna katıldı.
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Turistlerden John Chiristian, bölgedeki iki günlük gezilerinde iki farklı manzarayla karşılaştıklarını söyledi.
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