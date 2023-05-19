Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı

Sıcak hava balon pilotu Bekir Güneş ise yaptığı açıklamada, ”Kapadokya’mızın vazgeçilmezi sıcak hava balonları ile bu güzel anlamlı günde Türk bayrağımız ile uçuyor olmak bizi onurlandırdı. Kapadokya’ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimize ayrı bir görüntü sunacağımızı umut ediyorum” dedi.