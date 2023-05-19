  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı

Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı

Kapadokya'da balonlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için havalandı.

Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı - Resim: 1

Kapadokya bölgesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle havalanan sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin asılı olduğu pankartlar ile bir süre Kapadokya semalarında dolaştı.

1 / 6
Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı - Resim: 2

Sıcak hava balon pilotu Süleyman İnce'nin yaptığı açıklamada, “Bugün bayraklı uçuşlarımız olacak. Misafirlerimizle beraber gökyüzünde güneşin doğuşunu izleyeceğiz” dedi.

2 / 6
Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı - Resim: 3

Sıcak hava balon pilotu Bekir Güneş ise yaptığı açıklamada, ”Kapadokya’mızın vazgeçilmezi sıcak hava balonları ile bu güzel anlamlı günde Türk bayrağımız ile uçuyor olmak bizi onurlandırdı. Kapadokya’ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimize ayrı bir görüntü sunacağımızı umut ediyorum” dedi.

3 / 6
Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı - Resim: 4

<iframe frameborder="0" width="100%" height="360px" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8l25rn?queue-autoplay-next=0" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>

4 / 6