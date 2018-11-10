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  3. 10 Kasım 2018 16:06

Kapadokya'da tepki çeken olay

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Zemi Vadisi içerisinde yapılan kaçak yapı Göreme Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmak yerine üzeri toprakla örtüldü.

Kapadokya'da tepki çeken olay

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya ziyaretinde yaptığı açıklamada peribacalarıyla ünlü turizm merkezinde kaçak yapılaşmayla ilgili, "Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacaklarını sanmasınlar" dedi.

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Kapadokya'da tepki çeken olay

Açıklamanın ardından Göreme’de bir kaçak yapı yıkıldı.

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Kapadokya'da tepki çeken olay

Ancak Zemi Vadisi’nde bulunan ve birinci derece sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapının yıkılmak yerine üzerinin toprakla örtülmesi tepkilere neden oldu.

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Kapadokya'da tepki çeken olay

Göreme Belediyesinden ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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