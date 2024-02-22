Kapıda vize dönemi başlıyor: İşte tarih ve şartlar

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YUNAN ADALARI TÜRK TURİSTLERİ BEKLİYOR



Simi Belediye Başkanı Lefteris Papakalodoukas, Yunanistan ile Türkiye arasındaki turizm ve kültür alanındaki güçlü bağların altını çizerek, kapıda vize uygulamasını memnunlukla karşıladıklarını belirtti.Papakalodoukas, özellikle Simi’nin Türk tekne sahipleri için popüler bir ada olduğunu ifade etti.

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