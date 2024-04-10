Kapıda vize uygulaması başladı; Çeşme'de boş oda kalmadı

'SAKIZ ADASI'NA GİTMEK İÇİN ÇEŞME'YE GELENLER ÇOK'

En yoğun günlerin bugün başladığını ve 12'sine kadar devam ettiğini ifade eden Demir, "Açık otellerimiz neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştı. Diğer günlerde doluluk oranları yüzde 50-60'lara kadar oluyor. Kapıda vize uygulamasını turizmciler olarak destekliyoruz. Toplumumuz, yurt dışına vize sıkıntısından dolayı çok çıkamayabiliyor. Kapı vizeleri Çeşme'de ve gemilerin kalktığı bölgelere ciddi bir hareket katıyor. Örneğin konaklayanlara baktığımda neredeyse 10 odadan bir tanesi veya iki tanesi sabah Sakız Adası'na gitmek için kalıyor. Dolayısıyla Sakız Adası'na gitmek için Çeşme'ye gelenler çok. Böylece Çeşme'de de tatil yapıp esnafa da gidip akşam yemeği, sabah kahvaltısı yapanlar çok. Yani genel olarak ben kapıda vize uygulaması psikolojik hem ekonomik olarak bize destek oldu" diye konuştu.