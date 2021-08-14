Kaplumbağa için seferber oldular

3 saat boyunca eşi ile birlikte kaplumbağanın yanından bir an olsun ayrılmayan Güvercinlik Mahallesi sakini Şefika Atabay, “Bu kaplumbağa karaya doğru gelmeye çalışıyormuş ama gelememiş. Sağ olsun buradaki vatandaşlar karaya getirdiler. Eşimle ile birlikte biz de kaplumbağanın yanına geldik. Çok bitkindi, bir şeyler yedirmeye çalıştık ama yemedi. Onu devamlı ıslak tutmaya çalıştık. Sonra AKUT ekipleri götürdü. İnşallah bir an önce iyileşir ve yaşadığı ortama geri döner” diye konuştu.