Kar bastırdı, yollar buz pistine döndü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi.
Yüksekova'da bir süredir etkili olan soğuk hava, yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar kalınlığı ise 10 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zaman zaman trafik kazaları meydana geldi.
Esenyurt Mahallesi TOKİ yolunda gizli buzlama nedeniyle 6 aracın karıştığı kaza yaşandı, o anlar kameralara yansıdı.
'KAZA YAPMAMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'
Sürücülerden biri "Gizli buzlama olduğunu bilmiyordum. Yokuştan inerken neye uğradığımı şaşırdım. Önümde birçok araç vardı. Hepsi kazaya karışmıştı. Kaza yapmamak için çok uğraştım. Araçlara çarpmadım ama ancak kanalın ucunda durabildi. Aracımı, polis ve iş makinelerinin yardımıyla kanalın ucundan çekerek kurtardık" dedi.
Yüksekova Belediyesi'ne bağlı iş makineleri, yolu kardan temizleyip araçları halatlarla bulundukları yerden çıkardı. Kar yağışının ilçede pazar gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. (DHA)