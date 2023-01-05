Kar bastırdı, yollar buz pistine döndü

'KAZA YAPMAMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'

Sürücülerden biri "Gizli buzlama olduğunu bilmiyordum. Yokuştan inerken neye uğradığımı şaşırdım. Önümde birçok araç vardı. Hepsi kazaya karışmıştı. Kaza yapmamak için çok uğraştım. Araçlara çarpmadım ama ancak kanalın ucunda durabildi. Aracımı, polis ve iş makinelerinin yardımıyla kanalın ucundan çekerek kurtardık" dedi.