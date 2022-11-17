Kar çilesi başladı! Sürücüler zor anlar yaşadı
Van-Bahçesaray kara yolunda etkili olan kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Van-Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 15 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı.
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4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.
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Sisin de etkili olduğu kara yolunda kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadıklarını belirtti. (DHA)
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