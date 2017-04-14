Hakkari'yi sel vurdu !

Bu arada Yüksekova İlçesine bağlı Güçlü Köyün'de Hacı Habib Öner'e ait iki katlı ev de sel sularının içinde kaldı. Öner, evinin yanında geçen yolun kenarına duvar örülmesi için Karayolları'na başvurduğunu, ancak şu ana kadar hiç bir önlemin alınmadığını ileri sürdü. Hakkari'nin Sümbül Mahallesindeki Tekser konutlarındaki bir apartmanın bodrum katı da sular altında kaldı.



