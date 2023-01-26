Kar hasreti bitiyor! Meteoroloji 21 il için sarı ve turuncu uyarı
Türkiye bu gece itibariyle soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Hasret kaldığımız yağışlar tüm yurtta etkili olacak. ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusuna ise Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yanıt geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın itibarıyla yurdun çoğu bölgesinde; kar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar ve pazartesi günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde ara ara sulu kar geçişlerinin görülebileceği iddiaları gündemdeyken, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna Prof. Dr. Orhan Şen’den dikkat çeken açıklama geldi.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?
CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi; Yazın rahat edeceksek bu aylardan yağmur almamız lazım. Yağış alamazsak yazın zehir olur. Dolayısıyla şimdiden hazırlık yapıp bu barajları doldurmamız lazım. Bunu biz dolduramayacağımıza göre yağan yağmur dolduracak. O nedenle yağışa ihtiyacımız var. Şubat ve Mart'ın 15'ine kadar yağışlı havaların devam etmesi gerekiyor. Bu hafta Türkiye yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Cuma sabaha karşı kuvvetli bir yağış geliyor. Marmara bölgesi de bu etkili yağışın etkisine girecek ama Güney Ege'de Çanakkale, Balıkesir'de su baskınları da olabilir.
Bu yağmur cumartesi ve pazar günleri iç kısımlara doğru ilerleyecek. İç bölgelere geldiği zaman karla karşılık yağmura dönecek. Pazartesi ve salı günleri ise Doğu Anadolu'da kar yağışı, İç Anadolu'da kar yağışı biraz süreklilik kazanacak gibi görünüyor. Tabi bir damla yağmurun bile barajlara faydası var. Bu yağış %30'ların altına düşen baraj seviyesini büyük ihtimal yukarı çıkaracaktır. Burada tabii önemli olan tarımsal ve içme suyu açısından kar yağışıydı. Kar yağışı da bu önümüzdeki hafta sonundan itibaren Anadolu'ya giriyor. Bu arada kayak merkezlerinde kar yağışı hafta sonundan itibaren başlayacak.
İstanbul kar yağışı zor geliyor. Her sene böyle oluyor. Isı havası oluyor. İstanbul çok metropolitan bir alan. Binalar, asvaltlar var. Şehir içi 5 derecenin altına düşmesi lazım ki o zaman İstanbul'a kar yağsın. Bu gelen yağış kütlesiyle İstanbul'a kar yağabilirdi ama şehir olmasaydı. Etrafına baktığımız zaman Bursa'da, Kocaeli'de yağışlar gelecek. İstanbul'da ise yükseklere kar yağışı yapabilir. Ama daha kışın ortasındayız, İstanbul'a kar yağar mı ilerleyen süreçte bakacağız.