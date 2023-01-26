Kar hasreti bitiyor! Meteoroloji 21 il için sarı ve turuncu uyarı

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi; Yazın rahat edeceksek bu aylardan yağmur almamız lazım. Yağış alamazsak yazın zehir olur. Dolayısıyla şimdiden hazırlık yapıp bu barajları doldurmamız lazım. Bunu biz dolduramayacağımıza göre yağan yağmur dolduracak. O nedenle yağışa ihtiyacımız var. Şubat ve Mart'ın 15'ine kadar yağışlı havaların devam etmesi gerekiyor. Bu hafta Türkiye yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Cuma sabaha karşı kuvvetli bir yağış geliyor. Marmara bölgesi de bu etkili yağışın etkisine girecek ama Güney Ege'de Çanakkale, Balıkesir'de su baskınları da olabilir.