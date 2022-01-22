Kar İstanbul'u, İstanbul da karı özlemişti... İstanbul az da olsa ''beyazı'' gördü

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Anadolu Yakası'ndaysa Tuzla, Beykoz, Ümraniye, Kartal ve Üsküdar karın etkili olduğu ilçeler arasındaydı. Kar yağışı aralıklarla gece boyu devam etti.