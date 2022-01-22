Kar İstanbul'u, İstanbul da karı özlemişti... İstanbul az da olsa ''beyazı'' gördü
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Soğuk hava dalgası ise önümüzdeki günlerde devam edecek.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Soğuk hava dalgası ise önümüzdeki günlerde devam edecek.
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İstanbul İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi. Dün öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, akşam kar yağışına döndü.
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Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Anadolu Yakası'ndaysa Tuzla, Beykoz, Ümraniye, Kartal ve Üsküdar karın etkili olduğu ilçeler arasındaydı. Kar yağışı aralıklarla gece boyu devam etti.
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Kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları'nın 49 seferi iptal oldu.
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