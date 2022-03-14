Kar kış dinlemediler: Elazığ'da indirimi duyan akın etti!

"2 kamyon ürün indirdik mağazaya, ihtiyacı olanlara destek çıkmaya çalışıyoruz" diyen Bulut "Biz bu ürünleri zararına satışa veriyoruz. Yüzde 70 indirimle satıyoruz. Bu soğukta ve bu havaya rağmen burada kuyruk olmuştu" ifadelerini kullandı.