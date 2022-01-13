Kar, tipi ve fırtına sağlıkçıları durduramadı!
Kış mevsiminin çetin geçtiği Ardahan`da, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar ve tipiye rağmen kırsaldaki köylere ulaşarak vatandaşların aşısını yapıyor.
İl Sağlık Müdürlüğünce Covid-19 ile mücadele çerçevesinde aşı yapmak üzere doktor ve hemşirelerden oluşturulan sağlık ekipleri, kentte zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Dondurucu soğukların yanı sıra kar ve tipinin de etkili olduğu bölgede sağlık ekipleri köy köy gezerek aşı çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyor.
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Pandemiyle mücadelede yaklaşık 2 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları şu ana kadar 135 milyonu aşkın aşı vurdu.
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Omicron varyantı tüm dünyayı kasıp kavurduğu bugünlerde Türkiye`nin kuzeydoğu köşesinde sağlık çalışanlarının zorlu mesaileri kameralara yansıdı.
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