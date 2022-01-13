Kar, tipi ve fırtına sağlıkçıları durduramadı!

İl Sağlık Müdürlüğünce Covid-19 ile mücadele çerçevesinde aşı yapmak üzere doktor ve hemşirelerden oluşturulan sağlık ekipleri, kentte zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.