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  4. Türkiye'den aşı karşıtlarını utandıracak görüntüler!

Kar, tipi ve fırtına sağlıkçıları durduramadı!

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ardahan`da, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar ve tipiye rağmen kırsaldaki köylere ulaşarak vatandaşların aşısını yapıyor.

Kar, tipi ve fırtına sağlıkçıları durduramadı! - Resim: 1

İl Sağlık Müdürlüğünce Covid-19 ile mücadele çerçevesinde aşı yapmak üzere doktor ve hemşirelerden oluşturulan sağlık ekipleri, kentte zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Kar, tipi ve fırtına sağlıkçıları durduramadı! - Resim: 2

Dondurucu soğukların yanı sıra kar ve tipinin de etkili olduğu bölgede sağlık ekipleri köy köy gezerek aşı çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyor.

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Kar, tipi ve fırtına sağlıkçıları durduramadı! - Resim: 3

Pandemiyle mücadelede yaklaşık 2 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları şu ana kadar 135 milyonu aşkın aşı vurdu.

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Kar, tipi ve fırtına sağlıkçıları durduramadı! - Resim: 4

Omicron varyantı tüm dünyayı kasıp kavurduğu bugünlerde Türkiye`nin kuzeydoğu köşesinde sağlık çalışanlarının zorlu mesaileri kameralara yansıdı.

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