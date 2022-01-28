Kar topu kavgası kanlı bitti!

Gençlerin yoldan geçen araçlara kar topu attığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, kendi aralarında oynayan 4 gencin daha sonra araçlara kar topu atmaya başladığı, bu sırada yoldan geçen halk minibüsüne de attığı, sürücüsünün yolda durup gençleri uyardığı ve sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.