Kar topu kavgası kanlı bitti!
Bursa'da, yoldan geçen araçlara kar topu atan 4 genci uyarmak için minibüsten inen Yahya E. (33), çıkan kavgada kolundan bıçaklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Kocanayip Mahallesi Kaplıca Caddesi’nde meydana geldi. Karla oynayan 4 gençten biri, yoldan geçen minibüse kartopu attı. Minibüsün sürücüsü Yahya E., gençleri uyarmak amacıyla aracından indi. Bu sırada minibüse kar topu atmaya devam eden gençlerden F.A. (19), E. ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede F.A., cebindeki bıçağı çıkararak E.'yi kolundan bıçakladı. F.A. ve yanındaki 3 genç kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan E., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği F.A.'yı dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. F.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Gençlerin yoldan geçen araçlara kar topu attığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, kendi aralarında oynayan 4 gencin daha sonra araçlara kar topu atmaya başladığı, bu sırada yoldan geçen halk minibüsüne de attığı, sürücüsünün yolda durup gençleri uyardığı ve sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.