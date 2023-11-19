Kar ve fırtına sonrası çok sayıda ilde eğitime ara verildi
Yurtta birçok ilde etkili olan sağanak yağış, kar ve fırtına nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.
Geçtiğimiz haftayı 'ara tatil' olarak geçiren öğrenciler, hafta sonuyla birlikte tam 9 gün tatil yapmış oldu. Ancak yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar yeniden tatil edildi.
İSTANBUL'DA OKULLARA TATİL
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi’nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bu kararla birlikte Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak.
AMASRA
Bartın'ın Amasra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Amasra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin olarak X hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli öğretmenlerim, değerli öğrenci kardeşlerim, Bolu’da yarın (Pazartesi) okullar tatil. Hadi yine iyisiniz" dedi.