Kar ve fırtına sonrası çok sayıda ilde eğitime ara verildi

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin olarak X hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli öğretmenlerim, değerli öğrenci kardeşlerim, Bolu’da yarın (Pazartesi) okullar tatil. Hadi yine iyisiniz" dedi.