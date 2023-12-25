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Kar yağışı can aldı! 4 kişi öldü

Ağrı'da, İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin de cesedine ulaşıldı.

Kaynak: DHA
Kar yağışı can aldı! 4 kişi öldü - Resim: 1

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderilmiş ve kepçe uçurumdan aşağıya uçmuştu.

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Kar yağışı can aldı! 4 kişi öldü - Resim: 2

Operatör N.Ş. idaresindeki iş makinesi, yoğun kar ve tipinin olduğu köy yolunda içindeki 3 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlandı.

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Kar yağışı can aldı! 4 kişi öldü - Resim: 3

Meydana gelen kaza sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. 

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Kar yağışı can aldı! 4 kişi öldü - Resim: 4

Kepçe operatörü Necati Şen ile vatandaşlardan R.A. ve M.T.'in ardından Y.T.'in de cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kepçenin altında kalan cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyorlar.

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