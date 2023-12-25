Kar yağışı can aldı! 4 kişi öldü
Ağrı'da, İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin de cesedine ulaşıldı.
Kaynak: DHA
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderilmiş ve kepçe uçurumdan aşağıya uçmuştu.
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Operatör N.Ş. idaresindeki iş makinesi, yoğun kar ve tipinin olduğu köy yolunda içindeki 3 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlandı.
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Meydana gelen kaza sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
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Kepçe operatörü Necati Şen ile vatandaşlardan R.A. ve M.T.'in ardından Y.T.'in de cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kepçenin altında kalan cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyorlar.
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