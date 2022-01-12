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  4. Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü

Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü

Hava sıcaklığının -1 dereceye düştüğü Edirne'de, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Balkan köylerinde tipi şeklinde görülen kar yağışı, kent genelinde de etkili oluyor.

Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü - Resim: 1

Kısa sürede beyaza bürünen Edirne'de, birçok noktada beyaz örtü oluştu. Trafikteki araçların kazaya sebep olmamak için dikkatli ve yavaş seyrettikleri görüldü.

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Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü - Resim: 2

Kent merkezinde kar yağışı nedeniyle ana arterlerde herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Kar yağışının sabaha kadar etkili olması tahmin ediliyor. HABERİN VİDEOSU

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Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü - Resim: 3
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Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü - Resim: 4
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