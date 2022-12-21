Kar yağışı fena bastırdı! Çoban, kardan adama döndü
Sivas'ın Ulaş ve Altınyayla ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına arazide yakalanan bir çoban, adeta kardan adama döndü.
Kent genelinde gece geç saatlerden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, bazı yerlerde yerini kar yağışına bıraktı.
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Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Ulaş Gölü çevresi karla kaplanırken, çevrede güzel görüntüler oluştu.
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Altınyayla ilçesinde hayvanlarını otlatan Mehmet Killik de kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Killik, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
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