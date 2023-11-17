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Kar yağışı fena bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Van-Hakkari karayolunda Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
Kar yağışı fena bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı - Resim: 1

Kentte dünden bu yana devam eden sağanak yağış ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde de görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. 

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Kar yağışı fena bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı - Resim: 2

Kar yağışı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi ile Van'ın Çaldıran ile ie Ağrı'nı Doğubayazıt ilçesi bir birine bağlayan Tendürek Geçidi'nde de etkili okurken, sürücüler yolda kontrollü olarak ilerledi.

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Kar yağışı fena bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı - Resim: 3

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentin yüksek kesimleri de beyaza büründü. 

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Kar yağışı fena bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı - Resim: 4

Van'ın doğusunda bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı beyaza büründü.

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