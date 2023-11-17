Kar yağışı fena bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Kentte dünden bu yana devam eden sağanak yağış ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde de görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.