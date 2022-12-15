Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! 4-5 gün sürecek

METEOROLOJİK KAYNAKLAR TARİH VERDİ

Bozyurt şu ifadeleri kullandı; "2022-2023 kışını hep gözümüzde büyüttük, ben de dahil. İşte çok şiddetli kış olacak, çok kar yağışı olacak. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı. Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı. 28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti."