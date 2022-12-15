Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! 4-5 gün sürecek
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Meteorolojik kaynaklar, İstanbul'da 4-5 gün sürecek kar yağışının kapıda olduğunu belirtti.
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşüş gösterirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde kar kapıya dayandı. İstanbullular şehre ilk karın ne zaman düşeceğini merak etmeye başladı.
Kar bekleyenleri sevindiren bir açıklama ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan geldi. 18 Aralık'tan sonra Türkiye'nin kuzeyinden yeni bir soğuk hava dalgasının cereyan edeceğini belirten Bozyurt dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
METEOROLOJİK KAYNAKLAR TARİH VERDİ
Bozyurt şu ifadeleri kullandı; "2022-2023 kışını hep gözümüzde büyüttük, ben de dahil. İşte çok şiddetli kış olacak, çok kar yağışı olacak. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı. Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı. 28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti."
18 ARALIK TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Beklenen kar yağışı için önemli değerlendirmelerde bulunan Bozyurt şu açıklamaları yaptı; "18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak. Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz. Bir başka demecimde de 20 Aralık'tan sonra ciddi kar yağışları beklediğimi söylemiştim. Doğada bazı sapmalar meydana gelebilir, bu gayet doğaldır. Bu tahminlerin yanlış çıktığı anlamına gelmez."