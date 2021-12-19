Kar yağışı onlara yaradı! Uludağ'ın keyfini çıkardılar

'TİPİYE RAĞMEN EĞLENİYORUZ' İzmir'den arkadaş grubuyla birlikte geldiği Uludağ'da çok eğlendiklerini belirten Alper Şen,"Hava biraz soğuk ama burası gerçekten kalabalık. Sezon daha yeni açıldı ama herkes gelmiş. İlerleyen haftalarda daha kalabalık olacaktır. Şu anlık güzel ama biraz tipi var.