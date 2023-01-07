Kar yağmadı; kayak sezonu açılamadı

Bu yıl kar yağışının olmadığını ve kurak geçtiğini ifade eden Batmaz, “Merkezin bulunduğu alanda hava sıcaklığı sürekli sıfır derecenin altındadır. Soğuk havandan dolayı suni karlama yapılırsa burada sezonu açabiliriz. Türkiye’nin her yerinden buraya kayakseverler geliyor. Milli sporcularımız ve antrenörlerimiz de kar olmadığı için dışarıya gitmek zorunda kalıyor. Suni karlama olursa dışarıya gitmelerine gerek kalmadan burada çalışırlar. Rakımın yüksek olmasından kaynaklı burada yetişen iyi sporcularımız var” dedi.