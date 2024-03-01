Kar yağmadı, Türkiye'nin 600 yıllık geleneği seneye kaldı

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, AA muhabirine, kızak yarışlarının kendilerine atalarından miras kaldığını, yarışları her yıl heyecanla beklediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi: "Kızak yarışlarını, uzun süren kış mevsiminde atalarımız kış sporu olarak ortaya koymuşlar. Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 600 yılın üzerinde olduğu düşünülmektedir. İlk defa Sinan Mahallesi`nde yapılmış. Atalarımızdan bize gelen bu mirası devam ettiriyoruz. Bu yarışlar için özel olarak bizim kayık dediğimiz kızaklar var. Erik ağacından yapılan kayıklar bunlar."