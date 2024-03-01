Kar yağmadı, Türkiye'nin 600 yıllık geleneği seneye kaldı
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayanlar, yüzyıllardır her kış gerçekleştirdikleri kızak yarışlarını bu yıl yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle yapamadı.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Sinan Mahallesi`nde 300 metre uzunluğundaki kızak pistinde her yıl şubat ayının ortalarında düzenlenen ve festival havasında geçen kızak yarışları, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla gerçekleştirilemedi.
Renkli görüntülere sahne olan yarışlar için bu yıl da bölgede yeterli kar yağışı olmadı.
Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, AA muhabirine, kızak yarışlarının kendilerine atalarından miras kaldığını, yarışları her yıl heyecanla beklediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi: "Kızak yarışlarını, uzun süren kış mevsiminde atalarımız kış sporu olarak ortaya koymuşlar. Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 600 yılın üzerinde olduğu düşünülmektedir. İlk defa Sinan Mahallesi`nde yapılmış. Atalarımızdan bize gelen bu mirası devam ettiriyoruz. Bu yarışlar için özel olarak bizim kayık dediğimiz kızaklar var. Erik ağacından yapılan kayıklar bunlar."
Kar yağdığında pistin özel olarak hazırlandığını belirten Çolak, "Pist çarık denen ayakkabı ile yapılmakta. Suyla ıslanan kar çarıklarla ezilerek dondurulmakta. Sinan Mahallesi`nde betondan yapılmış 150 metre uzunluğunda pistimiz var." dedi.