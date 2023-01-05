Kara kış geliyor! 50 gün sürecek ''Amansız elli'' soğukları kapıda
Ocak ayı gelmesine rağmen yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki kış ne zaman gelecek? Uzmanlar, ''amansız elli'' adı verilen soğukların kapıda olduğunu belirterek hava tahminlerini paylaştı.
Gelecek günlerde hızla soğuması beklenen havayla birlikte Türkiye için 'kara kış' kapıda değerlendirmesi yapıldı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı Ahmet Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve "kara kış"ın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
50 GÜN SÜRÜYOR!
Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.
''AMANSIZ ELLİ'' SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür." dedi.