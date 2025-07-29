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Karabük bir kez daha alevlere teslim oldu... İki mahalle boşaltıldı

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında da orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken 2 mahalle tahliye edildi...

Kaynak: İHA
Karabük bir kez daha alevlere teslim oldu... İki mahalle boşaltıldı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kahyalar köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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Karabük bir kez daha alevlere teslim oldu... İki mahalle boşaltıldı - Resim: 2

Yangına ilk etapta havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile söndürme çalışmaları karadan devam ettirildi. 

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Karabük bir kez daha alevlere teslim oldu... İki mahalle boşaltıldı - Resim: 3

Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, jandarma, orman ekipleri, TOMA'lar ve AFAD ekipleri bölgede görev yapıyor.

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Karabük bir kez daha alevlere teslim oldu... İki mahalle boşaltıldı - Resim: 4

Kahyalar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı.

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