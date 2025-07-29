Karabük bir kez daha alevlere teslim oldu... İki mahalle boşaltıldı
Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında da orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken 2 mahalle tahliye edildi...
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kahyalar köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
1 / 41
Yangına ilk etapta havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile söndürme çalışmaları karadan devam ettirildi.
2 / 41
Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, jandarma, orman ekipleri, TOMA'lar ve AFAD ekipleri bölgede görev yapıyor.
3 / 41
Kahyalar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı.
4 / 41